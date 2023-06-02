تنسيق ثانوى خدمات 2023 الجيزة.. وما هو الفارق بين "العام والخدمات والمنازل"؟

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأيام الماضية وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن التظلمات الخاصة بالشهادة الإعدادية سوف تنطلق من الأحد القادم وتستمر لمدة أسبوعين.

وخلال هذه الفترة يبحث العديد من الطلاب عن تفاصيل التقديم في الثانوي العام سواء كان العادي أو الخدمات، وقد كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم الفارق بينهما.

تنسيق ثانوى خدمات 2023 الجيزة

فقد قالت المصادر إن الثانوي العام هو التحاق الطالب بالثانوية وفق درجات التنسيق في محافظته بينما الثانوي المنازل هو التحاق الطالب بالثانوية بدرجات أقل من التنسيق، وليس له الحضور إلا أيام الامتحانات فقط، أما الثانوي الخدمة فهو التحاق الطالب بالثانوية بدرجات أقل من التنسيق، بنظام الخدمات وله حضور بالفترة المسائية بمصروفات تصل إلى 2000 جنيه في العام الدراسي الواحد.

وقالت المصادر إن التنسيق الخاص بالثانوي العام يتم اعتماده من المحافظين وليس من وزارة التربية والتعليم على أن يتم الإعلان عن تفاصيل التنسيق الثانوي من المحافظات والمديريات عقب انتهاء التظلمات في الشهادة الإعدادية، مشيرا المصدر أن التنسيق الخاص بالثانوي يتراوح من 215 حتى 250 ويختلف من محافظة لأخرى أما الثانوي منازل وخدمات فيكون أقل من 200 درجة.

تنسيق ثانوى خدمات 2023 الجيزة

وأكد المصدر أن التنسيق الخاص بالخدمات والمنازل سيكون فى حدود درجات العام الماضي، فقد كان كالتالى حسبما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الجيزة برئاسة أشرف سلومة .

_تنسيق القبول بفصول الثانوية العامة الخدمات 140 درجة.

_تنسيق القبول في الثانوية العامة المنازل 140 درجة.

_تنسيق القبول بالثانوي الخاص 140 درجة.

_تنسيق القبول في الثانوي الصناعي خدمات 165 درجة.

_تنسيق القبول في الثانوي الفندقي خدمات 165 درجة.

_تنسيق القبول في الثانوي تجاري خدمات 140 درجة

_تنسيق القبول في الثانوي زراعي خدمات 140 درجة.