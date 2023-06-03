السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: أعتقد أنه حان وقت الحديث عن تحقيق الثلاثية

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن سعادته بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه حان الوقت أن يتحدث عن تحقيق الثلاثية.

 

وفاز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.


وقال "بيب"، في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أنها المرة الأولى التي يمكنني فيها الحديث عن تحقيق الثلاثية، إنها على بعد مباراة واحدة فقط".


وأضاف: "نحن في وضع ربما لن نحصل عليه مرة أخرى أبدًا".


ويلتقي مانشستر سيتي نظيره إنتر الإيطالي، يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية؛ وفي حالة فوز السيتي باللقب سيحقق الثلاثية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز بالدوري الانجليزي وكأس الاتحاد بالإضافة إلى أبطال أوروبا.

 

واستطرد: "أنا أفكر فيما يجب علينا فعله للفوز على إنتر، تحدثت مع اللاعبين أكثر من مرة، انسى ذلك، الناس يتحدثون عن الثلاثية أو إذا كانوا سيسمحون لنا بالفوز بالثلاثية، انسى الأمر، ركزوا على نحتاج فعله للفوز على إنتر".


وتطرق بيب للحديث عن مستقبل إلكاي جندوجان مع الفريق، قائلًا: "أتمنى ان يبقى معنا، تيكسي بيجريستين، المدير الرياضي للنادي، يعمل على ذلك ونتمنى أن ننجح في ذلك".

 

وينتهي عقد جندوجان مع مانشستر سيتي بحلول 30 يونيو الجاري، وارتبط اسمه بالعديد من العروض خلال الانتقالات الصيفية المقبلة على رأسها برشلونة.

 

وأكمل بيب تصريحاته: "الآن أنا سأحب هذا النادي لبقية حياتي، لم أولد مشجعًا لمانشستر سيتي ولكنني الآن يمكنني فهم الأمر".


وسجل جندوجان هدفي مانشستر سيتي في مباراة اليوم، وجاء الهدف الأول بعد مرور 12 ثانية فقط على بداية المباراة، كأسرع أهداف البطولة عبر تاريخها، بعدما نفذ جندوجان ضربة البداية مباشرة ناحية أورتيجا، حارس مرمى الفريق، الذي لعب كرة طولية ناحية هالاند ولعبها برأسه ووصلت الكرة لجندوجان الذي سددها مباشرة في الشباك.

 

وبسؤال جوارديولا عما إذا كان هذا الهدف متفق عليه بشكل مسبق، أجاب ساخرًا: "أعتقد أن المدير الفني عبقري".

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