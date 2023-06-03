ناقد رياضى: مصطفى شوبير من الممكن أن يكون بطل الحدوتة بنهائى إفريقيا

قال الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، إن النادي الأهلي والوداد، يستحقان الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرً إلى أن الأهلي قدم مستوى متميز بعد تخطي دور المجموعات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأهلي يمر بأفضل حالاته البدنية والفنية وكولر استطاع أن يصل لمستوى فني مع اللاعبين، مؤكدًا أن الصحف المغربية تتحدث عن مسلسل الرعب بلأهلي وهم الشحات، وكهربا وبيرسي تاو.

تأثير غياب محمد الشناوي

وعن غياب محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي وحلول مصطفى شوبير مكانه، أكد أن الأخير ظهر بمستوى جيد ومستوى النادي الأهلي يعطي أفضلية لمصطفى ومن الممكن أن تكون ميلاد عن حارس عملاق ومن الممكن أن يكون بطل الحدوتة كلها والأهلي يلعب على أرضه ووسط جمهوره وهو قادر على تحقيق الفوز.