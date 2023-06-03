السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"من غير جيم".. الأغذية الصحية لتحسين العضلات بفصل الصيف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر الحصول على عضلات قوية وصحية أمرًا مهمًا لصحة الجسم العامة، حيث يمكن تحسين العضلات وتقويتها من خلال تناول الأغذية الصحية التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم. 

 

كما إن الحفاظ على عضلات قوية وصحية يتطلب مزيجاً من التمارين الرياضية الفعالة وتناول الغذاء الصحي المناسب، علاوة على ذلك، فإن العضلات تعتبر أحد المكونات الرئيسية لصحة الجسم بشكل عام، حيث تساعد في حرق السعرات الحرارية وتحسين معدل الأيض في الجسم.

 

تساهم العضلات في تحسين القدرة على الحركة والقوة والمرونة، ولذلك فإن الحفاظ على عضلات صحية يحتاج إلى اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يلبي احتياجات الجسم من البروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن والماء.

 

في التقرير التالي يقدم الخبراء بموقع " healthdigezt" الطبي، بعض الأغذية الصحية التي يمكن تناولها لتحسين صحة وقوة العضلات.

 

البيض: 

يعتبر البيض من المصادر الغنية بالبروتينات، إذ تحتوي كل بيضة على حوالي 6 جرامات من البروتين، وهو ما يساعد على تعزيز نمو العضلات وصيانتها .

 

اللحوم الحمراء: 

تحتوي اللحوم الحمراء مثل اللحم البقري واللحم الخنزير والجمل على مستويات عالية من البروتينات والحديد والزنك والفيتامينات ب، و التي تعمل على تحسين صحة العضلات وتقويتها.

 

الخضروات الورقية : 

تحتوي السبانخ والكرنب والخس والبروكلي وأوراق الخس والجرجير على مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تشجيع نمو العضلات وتعزيز الصحة العامة للجسم.

 

الأسماك: 

أكد خبراء التغذية، أن الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل تحتوي على مستويات عالية من البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على تحسين صحة العضلات وتعزيزها.

 

الحليب ومنتجات الألبان: 

يحتوي الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبادي على كميات عالية من البروتينات والكالسيوم والفيتامينات ب ود، والتي تحسن صحة العضلات وتعزيزها، فإن تناول هذه الأغذية الصحية المذكورة أعلاه والمحتوية على البروتينات والفيتامينات والمعادن، تساعد على تحسين صحة العضلات وتقويتها، إضافة إلى ذلك يجب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز صحة العضلات وتحسين قوتها.

الخضروات الورقية البروتينات والفيتامينات والمعادن البروتين والكربوهيدرات الأغذية الصحية تحسين العضلات

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