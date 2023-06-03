قناة الناس| مصطفى ثابت يوضح أول معصية عُصي بها الله في السماء (فيديو)

قال الداعية مصطفى ثابت، إن أول ذنب عُصي به ربنا هو الكبر حينما وقع من إبليس ورفض السجود لسيدنا آدم عليه السلام، حيث قال في كتابه العزيز “وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ”.



وأضاف ثابت، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن إبليس حين رفض السجود لسيدنا آدم كان ذلك بدافع الكبر، وكان يظن أنه بسبب أن الله خلقه من عنصر النار أنه أشرف وأكرم من سيدنا آدم لأنه مخلوق من عنصر الطين، لافتًا إلى أن معنى التفضيل والإكرام يعود للأمر الإلهي والإرادة الإلهية وليس شيئًا ذاتيًا في الإنسان أو في كل مخلوق خلقه الله تعالى.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.