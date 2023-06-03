السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يكرم أوائل حفظة القرآن الكريم (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، أوائل حفظة القرآن الكريم في مسابقة نظمتها جمعية هيئة الشبان العالمية، لتكريم 500 من حفظة كتاب الله. وتم تنظيم المسابقة تحت إشراف مديرية الأوقاف بمطروح، وبحضور الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وإلحاح إبراهيم عبدالقادر، رئيس فرع الجمعية بمطروح، وعدد من الأهالي وحفظة القرآن الكريم المكرمين.

 

حضر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والوفد المرافق له حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، وكان “الدستور” حاضراً في هذا الحدث.


قدم محافظ مطروح التهنئة لجميع حفظة كتاب الله، سواء كانوا كبارًا أو أطفالًا، وكذلك لأسرهم، على اهتمامهم ورعايتهم لأبنائهم في هذا الأمر المهم. كما شكر فرع هيئة جمعية الشبان على حرصهم على إقامة هذه المسابقة.

 

أكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الشيخ حسن عبد البصير، أن تكريم حفظة القرآن يعتبر تكريماً من الله، ويجب الحرص على تربية الشباب على الخلق الحسن والسلوك الإيجابي والمعاملات الفاضلة، وذلك للحفاظ على المجتمع وقيمه واستقراره، والحفاظ على الثوابت في مواجهة التحديات والتلاعب بالعقول.

 

 

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وزارة الأوقاف محافظ مطروح حفظة القرآن الكريم تكريم حفظة القرآن الكريم مطروح

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