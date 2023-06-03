السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرى: احتفال سيدة أمريكا الأولى بعيد ميلادها فى الأهرامات فخر لمصر

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري

علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على احتفال سيدة أمريكا الأولى بعيد ميلادها في الأهرامات، قائلًا: "إن الآثار هي القوة الناعمة لمصر، لافتاً إلى أن الزيارة بدأت الساعة الـ 8 واستغرقت ساعة وربع".

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية cbc ، أن زيارة سيدة أمريكا الأولى بدأت بزيارة أبو الهول، كما تم شرح القصة الأثرية لمنطقة آثار الأهرامات، ومن ثم بعدها جولة للهرم الأكبر، وتم تقديم لها هدية بمناسبة زيارتها لمصر وبمناسبة عيد ميلادها، معقباً: "الزيارة كانت رائعة، وكانت وكالات الأنباء كلها تتغنى بهذه الزيارة". 

وأكد أن احتفال سيدة أمريكا الأولى بعيد ميلادها في الأهرامات فخر لمصر أمام العالم.

وكانت السيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن قد استقبلت عامها الجديد اليوم السبت 3 يونيو 2023 خلال زيارتها الحالية لمصر بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، حيث استهلت قرينة الرئيس الأمريكى الجولة بزيارة تمثال أبو الهول.

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