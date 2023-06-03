"الأرصاد" تكشف موعد الموجة الحارة القادمة وتحذر من الأتربة

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع دائمًا يشهد عواصف ترابية ورياح الخماسين، لافتة إلى أنه بقي أسبوعان على انتهاء فصل الربيع.

ولفتت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه من غير الوارد أن تتكرر العاصفة التي هبت الخميس الماضي، موضحة أنها هبت بسبب تزامن منخفض خماسيني صحراوي على الصحراء الغربية مع منخفض طبقات الجو العليا، ما أدى إلى نشاط رياح مع سحب ركامية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة انخفضت 6 درجات عن أمس، حيث كانت درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة 40 درجة، واليوم 34 درجة، وغدا متوقع تسجل 33 درجة حتى يوم الأربعاء.

وأوضحت أنه بداية من الخميس نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.