السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات قطاع الدَّراسة (صور)

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكليات الجامعة فرع الدَّراسة، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وشملت الجولة تفقد لجان الامتحانات بكليتي اللغة العربية، وأصول الدين، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات، مشيدًا بالانضباط داخل اللجان، وتأكد رئيس جامعة الأزهر، من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار من الطلاب، إضافة إلى ذلك تابع وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصباح منصور، وكيل كلية أصول الدين.

جامعة الأزهر لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني قطاع الد راسة كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم الامتحانات

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

المطربة بوسى تغادر النيابة عقب سماع أقوالها فى "شيكات طليقها"

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

الجنايات تعاقب مزورى شهادة دراسية بالسجن 11 عامًا بالشرقية

25 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

المشروعات التنموية فى عيون الشعب: "شوف الصورة كاملة أولًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة