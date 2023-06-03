السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أردوغان: سأكون رئيسًا للأتراك جميعًا دون تمييز

أردوغان
أردوغان

استهل الرئيس رجب طيب أردوغان، كلمته في حفل تنصيبه رئيسًا لتركيا، بتوجيه الشكر لجميع من شاركوا في الانتخابات، كما شكر الله أنه أتاح له الفرصة ليخدم الشعب التركي 5 سنوات إضافية.

وقال خلال الكلمة: "27 مليونا و800 ألف و30 مواطنا أدلوا برأيهم لصالح ترشيحنا لهذا المنصب، والأتراك تحدوا العديد من العقبات للمشاركة في الانتخابات، لافتًا إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات شهدت مشاركة كبيرة.

ووعد أردوغان الجمبع ببذل قصارى جهده بعد أن حصل مرة أخرى على الثقة، وقال: "سأعمل بجهد لأكون محل ثقة للشعب التركي والأصدقاء والحلفاء، سأكون رئيسًا للأتراك جميعًا دون تمييز، لم ولن أمارس التفرقة ضد الشعب التركي".

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