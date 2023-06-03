السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائى كأس الاتحاد.. مانشستر سيتى يتقدم على اليونايتد بصاروخية جوندجان

جوندجان
جوندجان

افتتح مانشستر سيتي التهديف مبكرًا على حساب نظيره اليونايتد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

وسجل إلكاي جوندجان التسجيل مبكرًا في الثانية 14 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك ديفيد دي خيا.

 

تشكيل اليونايتد.. راشفورد وسانشو يقودان الهجوم أمام السيتى فى نهائى كأس الاتحاد

 

حراسة المرمى: دي خيا

 

خط الدفاع: بيساكا، فاران، ليندلوف، شاو

 

خط الوسط: فيرنانديز، فريد، كاسيميرو، إريكسن

 

خط الهجوم: راشفورد، سانشو

 

تشكيل مانشستر سيتى.. أورتيجا يحرس المرمى والقوة الضاربة تهاجم اليونايتد

 

حراسة المرمى: أورتيجا.

 

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، أكانجي.

 

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندجان.

 

خط الهجوم: جريليش، هالاند، سيلفا.

 

 

موعد مباراة مانشستر سيتى واليونايتد فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى 

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "ويمبلي".

 

سيكون هذا هو اللقاء الثالث بين السيتي ويونايتد فى ملعب ويمبلي، حيث يأتي الاثنان الآخران فى 2011، وفاز السيتيزنز بمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1-0 ، بينما فاز الشياطين الحمر 3-2 فى الدرع الخيرية.

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