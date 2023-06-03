المشروعات التنموية فى عيون الشعب: "شوف الصورة كاملة أولًا"

عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، ومبادرة «حياة كريمة» وتطوير الريف المصري.

وقال مواطن: "مش عارف العاصمة الإدارية الجديدة لازمتها إيه؟"، ليرد عليه عامل بالعاصمة: "أومال أنا والناس اللي زيى هنشتغل في إيه، على الأقل حاجة بتفيد البلد أحسن من تطوير الأرياف".

ليرد مواطن ريفي قائلًا: "مستكتر علينا صرف صحي وشوية ميه نضيفة تدخل بيوتنا، مكانش عندنا مستشفيات ولا مدارس ولا مراكز شباب".

ليرد شاب آخر: "حياة كريمة يعني مستشفيات ومدارس ناس عاشت، إنما الطرق والكباري اللي بتتبني عمال على بطال دي مليارات بتضيع وأهي الدنيا عادي كانت ماشية".

ليرد عليه مواطن في المترو: "ماشية إيه بس يا عم، ده الواحد كان علشان يخرج من بيته يروح مشوار كان يخرج قبلها بـ3 أيام علشان يوصل في ميعاده إنما دلوقتي لا".

لترد امرأة أخرى: "إحنا كنا سبعة عايشين في أوضة، كنا بنخاف السقف يقع علينا في أي لحظة، بيوتنا أهم من محطات الكهرباء اللي بتتعمل".

ليقول آخر: "يا جماعة إنتوا نسيتوا الكهرباء كانت بتقطع قد إيه زمان، احمدوا ربنا بقى، كنا هنفتح مصانع تشغلنا إزاي من غير كهرباء".

وقال مواطن آخر: "المشكلة مش كهرباء ولا عشوائيات، المشكلة في الحملات اللي بيسموها مبادرات الصحة، فلوس بتتصرف على الهواء".

ليرد عليه شاب قائلًا: "هوا إيه بس يا حاج أنا أبويا كان عنده فيروس سي ولولا المبادرات اللي مش عجباك دي كان زمانه راح فيها، مش كانوا يصرفوا شوية على التعليم".

لترد أم مصرية: "إنت بتقول كده علشان معندكش أولاد، لو فضلنا نستنى على كل حاجة محدش هيتعلم".