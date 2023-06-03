السبت 03 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المشروعات التنموية فى عيون الشعب: "شوف الصورة كاملة أولًا"

جريدة الدستور

عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، ومبادرة «حياة كريمة» وتطوير الريف المصري.

وقال مواطن: "مش عارف العاصمة الإدارية الجديدة لازمتها إيه؟"، ليرد عليه عامل بالعاصمة: "أومال أنا والناس اللي زيى هنشتغل في إيه، على الأقل حاجة بتفيد البلد أحسن من تطوير الأرياف".

ليرد مواطن ريفي قائلًا: "مستكتر علينا صرف صحي وشوية ميه نضيفة تدخل بيوتنا، مكانش عندنا مستشفيات ولا مدارس ولا مراكز شباب".

ليرد شاب آخر: "حياة كريمة يعني مستشفيات ومدارس ناس عاشت، إنما الطرق والكباري اللي بتتبني عمال على بطال دي مليارات بتضيع وأهي الدنيا عادي كانت ماشية".

ليرد عليه مواطن في المترو: "ماشية إيه بس يا عم، ده الواحد كان علشان يخرج من بيته يروح مشوار كان يخرج قبلها بـ3 أيام علشان يوصل في ميعاده إنما دلوقتي لا".

لترد امرأة أخرى: "إحنا كنا سبعة عايشين في أوضة، كنا بنخاف السقف يقع علينا في أي لحظة، بيوتنا أهم من محطات الكهرباء اللي بتتعمل".

ليقول آخر: "يا جماعة إنتوا نسيتوا الكهرباء كانت بتقطع قد إيه زمان، احمدوا ربنا بقى، كنا هنفتح مصانع تشغلنا إزاي من غير كهرباء".

وقال مواطن آخر: "المشكلة مش كهرباء ولا عشوائيات، المشكلة في الحملات اللي بيسموها مبادرات الصحة، فلوس بتتصرف على الهواء".

ليرد عليه شاب قائلًا: "هوا إيه بس يا حاج أنا أبويا كان عنده فيروس سي ولولا المبادرات اللي مش عجباك دي كان زمانه راح فيها، مش كانوا يصرفوا شوية على التعليم".

لترد أم مصرية: "إنت بتقول كده علشان معندكش أولاد، لو فضلنا نستنى على كل حاجة محدش هيتعلم".

المشروعات التنموية للدولة العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة مبادرة حياة كريمة حياة كريمه

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

برقم الجلوس.. بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنع "بيراميدز" لإنتاج إطارات السيارات

"قطاع الأعمال": افتتاح أول مصنع مطور للغزل والنسيج يوليو المقبل

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

وزير الصناعة يتفقد عددًا من المصانع جنوب بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

حسين دعسة

انهيار مالى وشيك لـ«الأونروا» وتدعو إلى دعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين

ماجد حبته

جيل بايدن فى القاهرة

خالد حريب

30 يونيو.. فخر وكرامة واحتفالات

صفاء النجار

ملتقى الصحبة.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-2»

لواء. محسن الفحام

الحوار بين التعليم والسكان

صفاء عبد المنعم

الحرب فى الشرق.. بين المعنى الضيق والمفهوم الواسع

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)

انقطاع الكهرباء فى إسرائيل بسبب الموجة الحارة