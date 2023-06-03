السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: الهلال السعودى يمنح "ماريجا" الضوء الأخضر للرحيل.. ومصير "ميشيل" قيد الانتظار

موسى ماريجا
موسى ماريجا

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن أن إدارة نادي الهلال السعودي، منحت المالي موسى ماريجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر للمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التي ستنطلق في الأول من يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، وفقًا لمصادر خاصة، أن خروج النجم الدولي المالي السابق من صفوف الهلال، جاء برغبة مشتركة من الطرفين، مشيرًة إلى أن اللاعب بدأ النظر في العروض المقدمة له.

من جانبها، أشارت الصحيفة، إلى أن الصورة لم تتضح بعد بشكل كامل حول البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح الفريق، الذي يمتلك عددًا من العروض، ولا يمانع في انتقاله من النادي، مضيفة أن النادي الهلالي، سينتظر رأي الجهاز الفني الجديد، لمعرفة مدي جدوى استمراره من عدمه.

وأكدت "الرياضية"، أن إدارة الهلال، تتفاوض مع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، مدافع الفريق، لتمديد عقده مع النادي موسمًا إضافيًا.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة، أن النادي الأزرق، سينظر في العروض المقدمة للبرازيلي ماتيوس بيريرا، بعد انتهاء إعارته إلى الوحدة الإماراتي، في ظل عدم الرغبة باستمراره مع الهلال في الموسم الجديد.

يشار إلى أن عقد "ماريجا" مع الهلال يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، فيما انتهى عقد جانج هيون سو بنهاية الموسم الجاري، في حين يتبقى في عقد ميشيل عامان إضافيان، ومواطنه بيريرا ثلاثة أعوام.

يذكر أن الهلال، قد أعلن أمس الأول، رحيل النيجيري أوديون إيجالو والأرجنتيني لوسيانو فييتو، عن النادي، بعد نهاية عقديهما معه.

 

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