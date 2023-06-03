فحص وعلاج 537 حيوانًا و5760 طائرًا في قافلة بيطرية بالغربية

نفذّت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية سجين التابعة لمركز قطور، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 537 حيوانًا، و5760 طائرًا وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "أنور"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات من المديرية.