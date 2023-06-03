المتحدث العسكرى يكشف تفاصيل الحادث الأمنى على الحدود المصرية الإسرائيلية

قال عقيد أركان حرب، غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة عدد ثلاثة أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأضاف المتحدث العسكري، أنه جار اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، معربًا عن خالص التعازى لأسر المتوفين ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.