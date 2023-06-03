تطبيق الاقتصاد الأزرق والمخلفات الصلبة.. حصاد وزارة البيئة في أسبوع

استعرض وزارة البيئة، أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٧ مايو وحتى ٣ يونيو الجاري

الأحد الموافق ٢٨ مايو

جهود البيئة لتعريف القطاع الخاص باعتبارات المشاركة في أسواق الكربون الطوعية

وزارة البيئة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة ( JCEE)، عقدت ورشة عمل تدريبية بعنوان ( أسواق الكربون وآليات المادة السادسة لإتفاق باريس المناخي)، بهدف بناء القدرات لشركات القطاع الخاص العاملة في كافة القطاعات المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتوعية هذه الشركات بأدوات خفض الانبعاثات والاعتبارات المطلوبة للمشاركة في أسواق الكربون وتشجيعها على اتخاذ مزيد من إجراءات خفض الانبعاثات ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مصرللمساهمات المحددة وطنياً NDCs) .

الاثنين الموافق ٢٩ مايو

جهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا لإعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات، مع رفع الوعى وتنمية القدرات لهذا المفهوم الجديد والمفاهيم الأخرى المرتبطة به، وأيضا مناقشة جهود وقف الصرف الصناعى على نهر النيل.

الثلاثاء الموافق ٣٠ مايو

بحث فرص التعاون المستقبلية مع شركاء التنمية في تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد السفير ميشيل كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المستقبلية لتعزيز الشراكة في الاستثمار البيئي والمناخي، واستكمالا للتعاون الممتد على مدار السنوات الماضية مع الجانب الإيطالي في عدد من المجالات البيئية ومنها حماية الطبيعة ودمج المجتمع المحلي، وإدارة المخلفات.

المشاركة فى ورشة عمل “حوكمة تغير المناخ: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر- 2050”

شارك الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، فى ورشة عمل "حوكمة تغير المناخ: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر- 2050 "، والتى عقدها مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) للتشاور مع الخبراء لإعداد مقترح لإطار خطة العمل لتحقيق الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمتعلق بتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ؛ بهدف الوصول إلى خطة تنفيذية تشاركية للهدف الثالث من الاستراتيجية.

استمرار جهود البيئة لمتابعة تشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعا مع شركة اسبيك أحد الشركات العاملة في مجال إدارة وتشغيل ومعالجة المخلفات لمناقشة آلية تذليل العقبات التي تواجه الشركة في تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى طاقة.

الأربعاء الموافق ٣١ مايو

بحث الفرص التمويلية المتاحة للإستثمار فى عدد من المحميات الطبيعية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعاً مع أعضاء لجنة الإستثمار بالوزارة لبحث ومناقشة الفرص التمويلية المتاحة والجاهزة للطرح للمستثمرين لممارسة الأنشطة الإقتصادية والسياحية البيئية المختلفة، ومناقشة المحميات الجاهزة للطرح للمستثمرين وتقديمها للبنوك التمويلية والتى من المقرر طرحها لما يسمى قرضاً بيئياً للمستثمرين فى هذا المجال.

الخميس الموافق ١ يونيو

"المضي قدما نحو التنفيذ الفعال لنتائج مؤتمري التنوع البيولوجي COP15 واتفاقية التجارة الدولية فى الأنواع المهددة بالانقراض CITES COP19".

اركت وزيرة البيئة في الشق الوزاري للمؤتمر الرفيع المستوى لإفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ حول تنفيذ مخرجات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 ومؤتمر اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES COP19) بأثيوبيا، المنعقد بمقر الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من ٣٠ مايو حتى ٢ يونيو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.

الجمعة الموافق ٢يونيو:

مصر تستعرض تجربتها في مواجهة فقد التنوع البيولوجي

استعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في مواجهة فقد التنوع البيولوجي، في الجلسة الإفتتاحية للشق الوزاري للمؤتمر الرفيع المستوى لأفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ حول تنفيذ مخرجات مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 ومؤتمر اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES COP19)، وطالبت بضرورة التشاور المكثف حول استراتيجية التنوع البيولوجي على مستوى الدول لكافة أطراف المصلحة.

السبت الموافق ٣ يونيو:

المشاركة في مفاوضات باريس لإعداد معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي

شاركت وزارة البيئة في جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة الفرنسية باريس واستمرت على مدار خمسة أيام في محاولة للتوصل إلى معاهدة تساهم في وضع حد للتلوث البلاستيكي، وذلك بمشاركة وفد من وزارة الخارجية، فى الدورة الثانية للجنة التفاوض الدولية بشأن التلوث البلاستيكى (2-INC)، بمشاركة ممثلين عن 175 دولة، ومنظمات غير حكومية، وممثلي شركات عاملة في قطاع البلاستيك.

حصاد وزارة البيئة

حصاد وزارة البيئة

حصاد وزارة البيئة

حصاد وزارة البيئة

حصاد وزارة البيئة

حصاد وزارة البيئة

حصاد وزارة البيئة

حصاد وزارة البيئة

حصاد وزارة البيئة