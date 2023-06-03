بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023.. نتائج الامتحانات محور اهتمام الكثيرين من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا عقب انتهاء مارثون امتحانات طلاب النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 للفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 25 مايو الماضي وفقا للجداول الزمنية المنظمة لسير الامتحانات.

رابط بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023 للاستعلام عن نتائج الامتحانات

يمكن لطلاب النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية الاستعلام عن نتائجهم في الامتحانات التي أجريت خلال شهر مايو الماضي للفصل الدراسي الثاني 2022-2023 وذلك بشكل إلكتروني عبر البوابة الأزهرية من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطلاب والمعاهد والمناطقة التعليمية المقيدين بها.

تجرى حاليا عملية تصحيح أوراق اجابة الطلاب ورصد درجاتهم في كافة المواد الدراسية ومراجعة الكشوف بشكل دقيق لضمان أن يحصل كل طالب على حقه في الامتحانات التي خضع لها في كافة المواد الدراسية حرصا تقييم الطلاب بكل دقة وعدالة قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الأزهر 2023

يستطيع طلاب الأزهر الاستعلام عن درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 من خلال البوابة الرسمية للأزهر الشريف من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر البوابة الأزهرية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الدور (الأول ، الثاني).

اختيار الصف الدراسي .

كتابة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته.

تسجيل رقم الجلوس في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور كافة درجات الطالب في المواد الدراسية التي خضع لامتحاناتها والنسبة المئوية.

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس 2023.. نتائج الامتحانات وتوزيع الدرجات من أهم تساؤلات الطلاب حاليا عبر المنصات الإلكترونية وهى كما يلي :-

مادة القرآن 20 درجة.

مادة الفقه 25 درجة.

مادة الحديث والتفسير 25 درجة.

مادة التوحيد والسيرة 25 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 10 درجات.

مادة النحو والصرف 25 درجة.

مادة النصوص والمطالعة 25 درجة.

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة.

مادة الدرسات الاجتماعية 20 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية 20 درجة.

اقرأ أيضا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023