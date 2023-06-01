بعد قرار وزير التعليم.. طالب بالجامعة الروسية يتنازل عن دعواه بقيده فى كلية الطب

تقدم محامٍ بطلب للدائرة السادسة للتعليم؛ للتنازل عن دعوى قضائية مقامة بمجلس الدولة تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، برفض تحويل طالب من كلية الطب بجامعة أورال الطبية الحكومية بدولة روسيا الاتحادية إلى كلية الطب جامعة القاهرة.

استندت الدعوى إلى الظروف الاستثنائية التي ضربت روسيا من الحرب الدموية المندلعة بينها وبين أوكرانيا والحصار الاقتصادي الخانق لروسيا، وما تبع كل ذلك من القفزة الهائلة للدولار أمام الجنيه المصري، والتي عصفت بخطط الطالب التعليمية.

حملت الدعوى رقم 28329 لسنة 77 بشق عاجل تم نظرة في فبراير الماضي أمام الدائرة السادسة للتعليم بمحكمة القضاء الإداري وتداولت من وقتها القضية، وجاء في الدعوى أن الطالب يدرس بكلية الطب في جامعة أورال الحكومية الطبية بدولة روسيا وأنها جامعة مرموقة أنشئت عام 1930، وفي الدعوى أن تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من حصارات اقتصادية وتهديدات نووية بين القوى العظمى وعصف اقتصادي بدول العالم وبطبقات الشعوب تسببت في العصف بأحلام الطالب وخططه التعليمية، وتستطرد الدعوى ثم كانت أزمة الدولار بمصر، والذي قفز فجأة من 14 جنيهًا إلى 32 جنيها بما تسبب في عدم مقدرة الطالب على سداد الرسوم، وأشارت إلى وجوب تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية التي كانت تسمى نظرية سلطات الحرب.

طالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من وزارة التعليم العالي، برفض تحويل طلبة كليات الطب من المصريين بدولة روسيا إلى كليات الطب بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بمصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها فتح باب التحويل استثنائيًا، استنادًا إلى ظروف الحرب والأزمة الاقتصادية الخانقة وقفزات سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري، وهو ما استجابت له الوزارة.