محمد الشاذلى: نشهد إنجازات غير مسبوقة بقطاع الكهرباء بعد ثورة 30 يونيو

قال الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة في قطاع الكهرباء خاصة بعد ثورة 30 يونيو، معقبًا: "من حوالي 10 سنوات كانت مصر تعاني مشكلة كبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء، وكان شائعًا في ذلك التوقيت أزمات الطاقة وتخفيف الأحمال، وكان هناك انقطاع كبير في التيار، نتيجة الإهمال الجسيم لمحطات الكهرباء التي خرج بعضها من الخدمة".

وأضاف "الشاذلي"، خلال حلقة البرنامج المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أنه كان هناك ضغط كبير على شبكات الكهرباء في ظل الإهمال والبناء بشكل عشوائي وغير مدروس، مما تسبب في الضغط على الشبكات.

وأشار مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، إلى أن مصر كانت تعاني مخالفات جسيمة قبيل الـ8 سنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمصانع غير المرخصة والتي كانت تشكل أحد أسباب الضغط على شبكات الكهرباء.

وتابع: "دلوقتي الوضع اختلف، شوفوا كنا فين ودلوقتي فين.. والدولة اشتغلت على ملف الكهرباء وأصبح لدينا فائض لتصدير الكهرباء لدول عديدة، حيث سارت الدولة في مسارات عدة، أولها إنتاج الكهرباء من المصادر الكهربائية، بالإضافة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك محطات الطاقة الكهرومائية في قناطر أسيوط".

إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء

ولفت مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء بلغت حاليًا 59 ألف ميجا وات، وذلك بعد أعمال التطوير والتوسعات التى حدثت بقطاع الكهرباء فى مصر عام 2014 ونجحت فى القضاء نهائيًا على أزمة اﻻنقطاعات.