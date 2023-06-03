اعترافات المتهمين بقتل سائق في القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم، إحالة المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه لمحكمة الجنايات.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين "عاصم .م"، و"نادر .ح"، و"محمود .ا" عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة وسرقة بالإكراه.

وأقرّ المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه "إسلام .ع " وذلك بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"بهدف سرقته بالإكراه، واعترف المتهمون بأنهم استقلوا السيارة برفقة المجني عليه بهدف توصيلهم، واستغلوا وجودهم بمنطقة نائية وقاموا بحمل السلاح بوجه المجني عليه محاولين سرقته بالإكراه وعندما حاول الاستغاثة ومقاومتهم قاموا بطعنه طعنة نافذة باستخدام السلاح الأبيض وتحصلوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ولاذوا بالفرار.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع تفيد بالعثور على جثة سائق به طعنة وبالانتقال والفحص، تبيّن صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.