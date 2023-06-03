موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، اليوم السبت، لمتابعة ديربي مانشستر في المباراة النهائية من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "ويمبلي".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ستُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة نغمة الانتصارات، وحصد اللقب الثاني في الموسم الحالي، بعدما توّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق فريق مانشستر سيتي بشكل كبير في الموسم الحالي، بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي وللمرة التاسعة في تاريخه، كما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق الانتصار بمباراة اليوم أيضًا والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الحالي 2022-2023.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد هذه المباراة وسط معنويات مرتفعة، بعدما نجح في حجز مكانه في المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمؤهل بدوره إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2023-2024.

مشوار مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

- وكان فريق مانشستر سيتي قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلّب على شيفليد يونايتد بثلاثة نظيفة، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

- بينما خطف فريق مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على برايتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.