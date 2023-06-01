أبرز أرقام وإحصائيات الدوري الإنجليزي بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب

أسدل الستار على منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2022-2023، والتي انتهت بتتويج فريق مانشستر سيتي باللقب.

وحصد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لقب الدوري الإنجليزي للعام الثالث على التوالي، وللمرة التاسعة في تاريخه.

حصاد الدوري الإنجليزي بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب لموسم 2022-2023

ونستعرض لكم الأرقام والإحصائيات التي تخص حصاد الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023، وذلك على النحو التالي:

• حصاد الأندية الإنجليزية بعد انتهاء موسم 2022-2023

- حصد مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 89 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 84 نقطة.

- تأهلت أندية مانشستر سيتي، أرسنال، مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تأهل ليفربول وبرايتون إلى الدوري الأوروبي، في حين تأهل أستون فيلا إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

- في المقابل، تأكد هبوط الثلاثي ليستر سيتي، ليدز يونايتد وساوثهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

- يُعد مانشستر سيتي الأكثر تحقيقًا للفوز برصيد 28 انتصارًا، على عكس ساوثهامبتون الذي حقق 6 انتصارات فقط.

- يُعد مانشستر سيتي الأقل تعرّضًا للخسارة بواقع 5 هزائم، على عكس ساوثهامبتون الأكثر تعرضًا للخسارة بـ25 هزيمة.

- كذلك يُعد مانشستر سيتي الأقوى هجوميًا بـ94 هدفًا (من بينهم 9 أهداف من ركلات جزاء)، بينما كان وولفرهامبتون الأضغف هجوميًا بـ31 هدفًا.

- وكان مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الأقوى دفاعيًا بعدما استقبلا 33 هدفًا، بينما كان ليدز يونايتد الأضعف دفاعيًا بعدما استقبل 78 هدفًا في شباكه.

- يُعد مانشستر يونايتد أكثر فريق خرج بشباك نظيفة بواقع 17 مرة، بينما كان ساوثهامبتون الأقل بواقع 4 مرات فقط.

- حقق فريق ليفربول أكبر فوز على ملعبه في الدوري الإنجليزي، وكان فوزه على بورنموث بنتيجة (9-0).

- حقق فريق ليفربول أكبر فوز خارج أرضه في الدوري الإنجليزي أيضًا، وكان فوزه على ليدز يونايتد بنتيجة (1-6).

• أرقام وإحصائيات اللاعبين بعد انتهاء موسم 2022-2023

- حصد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لقب هدّاف الدوري الإنجليزي برصيد 36 هدفًا.

- يُعد هالاند أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، من بينهم 7 أهداف من ركلات جزاء.

- سجل إيرلينج هالاند 4 هاتريك في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي من أصل 8 هاتريك في المسابقة.

- يُعد النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، الأكثر صناعة للأهداف برصيد 16 تمريرة حاسمة.

- بينما يُعد الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، هو الأكثر خروجًا بشباك نظيفة برصيد 17 مباراة.

- وحصل جواو بالينها، لاعب فولهام، على 14 بطاقة صفراء، بينما تعرّض كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، للطرد مرتين.

- 4 لاعبين شاركوا في جميع دقائق الدوري الإنجليزي، وهم: ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، آرون رامسديل حارس آرسنال، ديفيد رايا حارس برينتفورد وجيمس تاركوسكي لاعب إيفرتون.