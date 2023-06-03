الأمم المتحدة تنتقد موقف مجلس الأمن الدولى تجاه كوريا الشمالية

عبرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، الجمعة، عن أسفها "لغياب الوحدة والتحرك" في مجلس الأمن في ملف كوريا الشمالية، معتبرة أن بيونج يانج تجد نفسها بذلك "بلا قيود" لمضاعفة عمليات إطلاق الصواريخ في انتهاك لقرارات المجلس.

وقالت روزماري ديكارلو إن "غياب الوحدة والعمل في مجلس الأمن يفعل القليل لإبطاء المسار السلبي في شبه الجزيرة الكورية"، مضيفة أن "كوريا الشمالية يمكنها أن تتصرف بلا قيود والأطراف الأخرى مجبرة على التركيز على الردع العسكري".

وأدلت ديكارلو بهذه التصريحات بعد إعلان كوريا الشمالية عن عملية إطلاق "قمر اصطناعي عسكري" فاشلة.

وأوضحت ديكارلو: "كما تؤكد كوريا الشمالية أن من حق أي دولة ذات سيادة إطلاق قمر اصطناعي والاستفادة من الأنشطة الفضائية، لكن قرارات المجلس تمنع صراحة كوريا الشمالية من القيام بأي عملية إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وتستخدم هذه التكنولوجيا في إطلاق الأقمار الاصطناعية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دان "بشدة" إطلاق هذا القمر الثلاثاء بصاروخ سقط في البحر.

ولم تذكر ديكارلو أيا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة وجهت أصابع الاتهام مرة أخرى إلى روسيا والصين.

وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود "طالما أن بيونج يانج تشعر بالتشجيع من صمت هذا المجلس، فستستمر في اختيار الذخائر بدلًا من الغذاء".

خلافات داخل مجلس الأمن بسبب كوريا الشمالية

وكان مجلس الأمن الدولي بدا موحدًا في ملف كوريا الشمالية للمرة الأخيرة في 2017.

ففي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجحت الولايات المتحدة في تمرير ثلاثة قرارات تنص على عقوبات اقتصادية شديدة على بيونج يانج بعد تجارب صاروخية ونووية.

وفي مايو 2022، استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج. ولم يتم تمرير أي قرار أو بيان من المجلس منذ ذلك الحين على الرغم من عمليات الإطلاق العديدة لكوريا الشمالية.

وحملت موسكو وبكين مرارًا الولايات المتحدة مسئولية ذلك، مشيرتين خصوصًا إلى تدريباتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وقال نائب سفير الصين غينج شوانج، الجمعة: "هل توجيه أصابع الاتهام إلى طرف ما وتحميل طرف واحد المسئولية أمر بناء؟ بالتأكيد لا".

وأضاف أن ذلك "لن يؤدي سوى إلى تفاقم النزاعات والاستفزازات وحالات عدم اليقين في شبه الجزيرة الكورية".