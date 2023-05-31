الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إدانة أممية لإطلاق صاروخ فضائى من كوريا الشمالية

صاروخ فضائي
صاروخ فضائي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ فضائي عسكري للأقمار الصناعية.

وذكر بيان صحفي صادر عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أي إطلاق للصواريخ باستخدام تكنولوجيا القذائف الباليستية يتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونقل البيان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لكوريا الشمالية لوقف مثل هذه الأعمال والاستئناف العاجل للحوار الهادف إلى تحقيق السلام الدائم، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه.

البيت الأبيض يدين

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، آدم هودج، أن البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا. 

وقال هودج، في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية: "إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه للأمن القومي يقيمون الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء"، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض دعا جميع الدول لإدانة الإطلاق الكوري الشمالي.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، فى وقت سابق، اليوم، عن "فشل" عملية إطلاق ما وصفته بـ"الصاروخ الفضائي" الذي كان يحمل قمرًا للاستطلاع العسكري، وذلك بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود، مما أدى إلى سقوطه في البحر.

الأمين العام للأمم المتحدة الامم المتحدة تكنولوجيا قرارات مجلس الأمن القذائف الباليستية

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