تزيد التوتّرات.. البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا

قال آدم هودج المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: إنّه "يدين بشدّة" إطلاق كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، صاروخاً قالت إنّه صاروخ فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، محذّراً من أنّ هذه الخطوة "تزيد التوتّرات".

وقال هودج: إنّ الصاروخ الذي أطلقته بيونج يانج في عملية تستخدم "تكنولوجيا الصواريخ البالستية (...) يهدّد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وما بعدها".

وأضاف أنّ "إطلاق هذا الصاروخ الفضائي المزعوم يستخدم تقنيات مرتبطة مباشرة بالبرنامج الكوري الشمالي للصواريخ البالستية العابرة للقارّات".

يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا فضائي

وسبق وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن جمهورية كوريا الشمالية، أطلقت صاروخا فضائيا، في الاتجاه الجنوبي من البلاد.

وقالت الوكالة في بيان: "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا تقول إنه "صاروخ فضائي" في الاتجاه الجنوبي".

فيما أطلقت اليابان، تحذيرا لسكان جزيرة أوكيناوا عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا.

ودعت سلطات كوريا الجنوبية، سكان العاصمة سيئول للاستعداد لإخلاء منازلهم بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ.

وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل الياباني، تلقي طوكيو، إخطارا من كوريا الشمالية، يفيد بعزمها إطلاق أول قمر استطلاع صناعي ما بين 31 مايو و11 يونيو المقبل.

وفي 19 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جونغ أون، أمر ببدء الاستعدادات لإطلاق أول قمر استطلاع صناعي، والذي من شأنه أن يزيد من قدرات بيونغ يانغ في جمع البيانات.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت أول صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ -18" للمرة الأولى.

وأفادت الأنباء، بأن كيم جونغ أون اطلع على الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع.

وكانت كوريا الشمالية، الثلاثاء، عن أنها ستطلق أول قمر صناعي للتجسس العسكري في يونيو، ووصفته بالاستطلاع الفضائي الحاسم لمراقبة التدريبات العسكرية الأمريكية "المتهورة" مع كوريا الجنوبية.