أخبار فاتتك|النحس يطارد الأهلى أمام الوداد والنيابة تحقق فى واقعة لافتة كوبرى أكتوبر

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

للمرة الثالثة على التوالي.. النحس يطارد الأهلى أمام الوداد المغربي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة بعد تأكد غياب محمد الشناوي، حارس مرمى المارد الأحمر، عن مباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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بـ3 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص جديدة للشباب

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات الزراعة المتطورة، وبراتب 3000 جنيه.

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أحمد آدم يواسى أنجلينا جولي لانشغالها بامتحانات أولادها: الله يكون في عونك

قدم الفنان أحمد آدم مشهدًا كوميديًا من النجمة أنجلينا جولي، وكأنه يحادثها في برنامج "آدم شو" عن الامتحانات، وقال الفنان أحمد آدم للنجمة أنجلينا جولي:

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رحيل راموس عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن رحيل سيرخيو راموس، مدافع الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

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النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة

تلقت النيابة العامة إخطارًا، أمسِ الأولَ، من يونيو الجاري بانهيار لافتة إعلانات كبيرة أعلى كوبري أكتوبر تحديدًا أعلى عزبة أبوحشيش اتجاه ميدان التحرير.

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آخرها 5 أعمال في موسم واحد.. محطات فى مسيرة "ميرهان حسين" الفنية

أثارت الفنانة ميرهان حسين جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اتخاذها قرارًا باعتزال الفن، ونسبت ذلك إلى شعورها بعدم تقدير صناع الفن لموهبتها.

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في 6 خطوات.. كيف تستثمر في قطاع التعدين بمصر؟

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال هيئة الثروة المعدنية وشركاتها، على تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة والبدء فى عملية التصنيع للخامات التعدينية التى كانت يتم تصديرها للخارج.

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