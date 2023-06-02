الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

آخرها 5 أعمال في موسم واحد.. محطات فى مسيرة “ميرهان حسين” الفنية

ميرهان حسين
ميرهان حسين

أثارت الفنانة ميرهان حسين، جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اتخاذها قرارًا باعتزال الفن، ونسبت ذلك إلى شعورها بعدم تقدير صناع الفن لموهبتها.

"ميرهان حسين" شاركت خلال 2023، في فيلم سينمائي بعنوان "اتنين للإيجار" وشاركت خلال 2022، في 5 أعمال فنية تنوعت بين السينما والتلفزيون والمسرح، إلا أن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة لها، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال.

"الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز محطات "ميرهان حسين" الفنية.. 

كانت أول أعمال ميرهان حسين الفنية في عام 2009، من خلال المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "عمر وسلمي" بطولة النجم تامر حسني والنجمة مي عز الدين، وظهرت فيه بشخصية "كارما"، وكان بالنسبة لها بوابة العبور لعالم السينما.

وشاركت خلال 2010، في بطولة العمل الدرامي "ماما في القسم" للراحل محمود ياسين والنجمة سميرة أحمد وظهرت فيه بشخصية "بثينة" لتثبت موهبتها أكثر من خلال هذا العمل.

وكان للتقديم التلفزيوني نصيب من موهبة ميرهان حسين، ففي عام 2012 قدمت برنامج يحمل اسم "ملكة المطبخ" والذي كان يقدم حلقاته عدد من الفنانات، ودارت فكرة البرنامج حول تقديم مفهوم جديد للطهى وتنسيق الطعام للربط بين الطهى والفن والجمال مقدما في كل مرة فكرة جديدة ومعلومات قيمة حول الطهي والفن بصفة عامة.

وتوالت الأعمال الفنية للفنانة ميرهان حسين وشاركت في العديد من الأعمال الفنية برفقة كبار نجوم الفن وكان في كل عمل جديد تأخذ مساحة أكبر في أدوارها التي تقدمها بعد ان تثبت ذاتها وموهبتها أكثر فأكثر بالعمل الجديد ويضع المخرجين ثقتهم فيها بشكل أكبر.

وفي عام 2015 استطاعت ميرهان حسين ان تأخذ دور البطولة المطلقة من خلال الفيلم السينمائي "الهرم الرابع" للفنان أحمد حاتم وقدمت فيه شخصية بأسم "رانيا" وحقق هذا الفيلم نجاح كبير بدور العرض السينمائي واثار الجدل في نفس التوقيت بعد اكتشاف ان مخرج العمل بيتر ميمي قام بنحت العديد من المشاهد من عمل أجنبي.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين في التلفزيون مسلسل "مشوار الونش" للنجم محمد رجب، ومسلسل "أنا وهي" للنجم أشرف عبد الباقي، كما شاركت مؤخرا في فيلم "اتنين للإيجار" للنجم بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت وشاركت مؤخرا في مسرحية بعنوان "الليلة الكبيرة"، والتي عرضت بالمملكة العربية السعودية.

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