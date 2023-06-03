للمرة الثالثة على التوالى.. النحس يطارد الأهلى أمام الوداد المغربى

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضربة موجعة بعد تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر عن مباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

ويفتقد الأهلي جهود حارسه الذي خرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق والذي قرر مغادرته المعسكر على الرغم من جاهزيته طبيًا لخوض المباراة.

ويرفض السويسري المجازفة بالحارس الدولي في المباراة المرتقبة خوفًا من تفاقم الإصابة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة، التي يخوض فيها الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد بدون عنصر من أهم عناصره الفنية.

البداية كانت في نهائي نسخة 2017، عندما عانى علي معلول من الإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة الذهاب.

وخسر الأهلي جهود التونسي واعتمد على حسين السيد في مباراة الإياب التي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف.

وفي نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، افتقد الأهلي جهود مدافعه محمد عبد المنعم الذي عانى من الإصابة بشد في العضلة الضامة.

وغاب عبد المنعم عن مباراة الوداد، ليتأثر دفاع الأهلي في غيابه ويستقبل الفريق الأحمر هدفين.

والمرة الثالثة قبل نهائي النسخة الحالية، بغياب محمد الشناوي عن مواجهة الأحد.