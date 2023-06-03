السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رحيل راموس عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم

راموس
راموس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل سيرخيو راموس مدافع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وبعث باريس سان جيرمان عبر حساباته الرسمية، برسالة شكر إلى المدافع الإسباني وقائد ريال مدريد السابق.

وكان راموس قد انضم إلى فريق العاصمة الفرنسية قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بصيف 2021.

ووقع حينها المدافع الإسباني عقدًا لمدة عامين ينتهي بنهاية يونيو الجاري.

ولعب راموس 57 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفان وتلقى 7 بطاقات صراء وتعرض للطرد مرتين.

وتمكن المدافع الإسباني المتوج من قبل مع اللاروخا ببطولة كأس العالم، من التتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين.

باريس سان جيرمان سيرخيو راموس الدوري الفرنسي رحيل راموس

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