إيمان العاصى تكشف كواليس لأول مرة عن "دلال فتح الله": أثرت فى شخصيتى الحقيقية"

قالت الفنانة إيمان العاصي، إن دور الشر الذي قدمته في مسلسل "جعفر العمدة" من خلال تجسديها شخصية دلال، أحبه الجمهور في النهاية.

وأضافت إيمان العاصي خلال لقاءها ببرنامج "ليالي تن" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عبر فضائية ten، أنها سبق وحققت نجاحات مختلفة من خلال تقديمها الأدوار الرومانسية وغيرها من الأدوار المختلفة الأخرى، لكن شخصية "دلال" في مسلسل "جعفر العمدة" كان لها طبع خاص بها، معقبة: "هي شر، لكن مبرر بالنسبة لها، هي شخصية مريضة نفسيًا، ولكنها لم تكن تعرف ذلك، لكن المشاهد يجب عليه أن يعي ذلك، وأعتقد بأن هذا وصل للمشاهد".

وتابعت: "شخصية دلال شخصية خبيثة، مستحيل نصدق إنها شخصية شريرة، مثل الصاحبة اللي تعيطي في حضنها وهي تطعنك بالسكينة لكن دون أن تشعري بأنها تطعنك".

وأردفت: "دلال وضعت شيء في شخصيتي الحقيقية، لكن بذكاءها ودهاءها وليس بشرها".

وأكدت الفنانة إيمان العاصي، أن دور "دلال" في مسلسل "جعفر العمدة كان محطة في مسيرتها الفنية، لافتة إلى أنها قدمت أكثر من 40 مسلسل، والكثير من الأفلام، كما أن هناك الكثير من الأدوار التي تحبها جدُا وتعتبرها مهمة في حياتها.