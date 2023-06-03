السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليوتيوبر بازوكا يحكى لـ "آدم شو"عن طقوس ليلة الامتحان: كانت مآسى

اليوتيوبر محمود بازوكا
اليوتيوبر محمود بازوكا

استضاف الفنان أحمد آدم  خلال برنامجه "آدم شو" اليوتيوبر محمود أحمد، الشهير بـ "بازوكا"، للحديث عن الثانوية العامة. 

 

وقال  بازوكا خلال لقاءه ببرنامج "آدم شو" المذاع عبر فضائية الحياة،  عن سبب تسميته باسم "بازوكا": "دي سمانتي الذهبية"، متابعًا: "كنت بلعب كورة واجنا صغيرين، مكنش حد بيشوط من بعيد غيري أنا ، فاتسميت "بازوكا" على اسم "بازوكا " اللي بيلعب في الاتحاد.

 

وعن طقوس الامتحانات: قال محمود بازوكا، أنه أنهى الثانوية العامة في 2009، متابعًا: "عندي مآسي، في الجامعة كان يوم الامتحان ده عبارة عن ملخص، فإحنا كلنا بنتقابل على لقهوة بنية إننا رايحين الامتحان .. لكن بتوصل إننا بنلعب طاولة وبلايستيشن، ده ليلة الامتحان.. وانت بتفهمهم في البيت إنك نازل بدري عشان الامتحان، وبتنزل الساعة 7 أو 8 مساء، والساعة 3 بليل كده كل واحد من أصحابنا بيجيب ملخص، وبنختار منهم أقل عدد ورق.. ده الطالب المثالي اللي بناخود منه الملخص، ونلخصه في البيت وننام ونصحى نقرأه في الطريق وإحنا داخلين الامتحان"، ليتساءل أحمد آدم: "بتنجخ الطريقة دي؟"، ليرد بازوكا: "أومال ايه.. ما أنا جايب 67%".

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