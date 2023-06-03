"الشاهد".. سامح عاشور: لو لم يدعم الجيش قرار الشعب بعزل مرسى لاتهمناه بالخيانة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، إنه عقب ثورة 30 يونيو تشكل وفد شعبي للسفر إلى روسيا لتوضيح حقيقة ما جرى على أرض الواقع.

وأضاف “عاشور”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لما سألنهم عن سبب قاطعتهم لمصر، ورفضهم للجمهورية الجديدة، مساعد وزير الخارجية الروسي، قال عايزين نظام ديمقراطي".

وأردف: "قلت له أذكر أن الرئيس الروسي الذي انقلب على النظام الشيوعي، دخل الكرملين وحاصر البرلمان الروسي بالدبابات، وقال هأسقط الديكتاتورية الشيوعية وهو على الدبابة، وهذا لم يحدث في مصر، لم نحاصر البرلمان بدبابات، الشعب المصري هو من أسقط مرسي".

ولفت إلى أنه لم يدعم الجيش قرار الشعب ومطالبه، لكنا اتهمناه بالخيانة، لكن الجيش المصري لم يكن يوما خائنًا لشعبه، والطبيعي أ، يحمي إرادة الشعب المصري.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.