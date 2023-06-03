ينتظر عشاق النادي الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر يونيو وذلك في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

تقام المباراة على ملعب إستاد القاهرة الدولي، حيث يدير المباراة طاقم تحكيم ليبي بقيادة معتز إبراهيم ومعه عطية عيسى وخليل حساني كحكام مساعدين، والحاج محمد اللاهو كحكم رابع، حيث تعد هذه المباراة فرصة ذهبية للأهلي للتتويج باللقب القاري للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

في مثل هذه المباريات، يزداد الضغط على اللاعبين من جانب الخصم والجمهور والإعلام والتوقعات، وقد يؤثر ذلك سلبا على أدائهم وثقتهم وتركيزهم، لذلك، يحتاج اللاعبون إلى التأهيل النفسي قبل المباريات، ففي السطور التالية تقدم الدكتورة صافيناز عبد السلام استشاري الطب النفسي روشتة التأهيل النفسي للاعبي الأهلي قبل مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الثقة بالنفس:

يجب على لاعبي الأهلي أن يثقوا بأنفسهم وبقدراتهم وبزملائهم، وأن يؤمنوا بأنهم قادرون على تحقيق الفوز والتتويج باللقب، ولزيادة هذه الثقة، يمكن للاعبين أن يستذكروا إنجازاتهم السابقة في البطولة، وكذلك نقاط قوة خصمهم وضعفه.

التركيز:

يجب على لاعبي الأهلي أن يركزوا على المباراة فقط، وأن يتجنبوا التشتت بالأمور الخارجية، مثل الحرب الكلامية أو الضغوط الإعلامية أو التحكيم أو ردود فعل الجماهير، كما يجب على لاعبي الأهلي أن يركزوا على تطبيق التعليمات التكتية والفنية التي يحددها المدير الفني.

الاسترخاء:

يجب على لاعبي الأهلي أن يسترخوا قبل المباراة، وأن يتخلصوا من التوتر والخوف والقلق، ولتحقيق هذا يمكن للاعبين أن يستخدموا بعض التقنيات مثل التنفس العميق أو التأمل أو الموسيقى أو المحادثات المرحة، كما يجب على لاعبي الأهلي أن يحافظوا على نظام غذائي صحي وساعات نوم كافية.