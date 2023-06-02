الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إطلاق النسخة السادسة لمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب

خالد جلال
خالد جلال

أعلن المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، عن النسخة السادسة لمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، بعد النجاح الكبير الذى حققته المسابقة فى دوراتها السابقة.

تأتى المسابقة دعما للشباب الموهوب في مجال الأغنية الوطنية، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

شروط المسابقة هى ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد على ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد على ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقعا من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كاملا، عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3 .

يتم تحميل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على فيسبوك، وتتم تعبئتها  إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى : [email protected] 

وللعام الثالث يتم السماح بمشاركة المصريين بالخارج، وإرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

آخر موعد لاستقبال الأعمال ١ أغسطس٢٠٢٣.

جدير بالذكر أن النسخة الخامسة من المسابقة فازت بالجائزة الخامسة فيها أغنية "بحبك من سكات" غناء مريم عزيز، والجائزة الرابعة ذهبت لأغنية "أجمل بلاد الكون" غناء أحمد عبدالمنعم، والجائزة الثالثة مناصفة بين أغنية "أنا الكلمة" غناء إيمان عبدالغنى، وأغنية "مرات الشهيد" غناء أمنية حسن، وذهبت الجائزة الثانية مناصفة بين أغنية "مصر تقدر" غناء شهاب محمد، وأغنية "باختصار" غناء أحمد شرف، وذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين أغنية "أؤمرينى يا بلادي" غناء محمد زين، وأغنية "دى مصر" غناء محمد سراج.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى مسابقة أنا المصرى

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