الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على فردين وكيانين على صلة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على فردين وكيانين على صلة بإيران، وفق قناة العربية الإخبارية.

وحسب وكالة رويترز الإخبارية، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بفرض عقوبا أمريكية على شركة التكنولوجيا التي تتخذ من إيران مقراً لها والمعروفة باسم "Arvan Cloud"، واثنين من كبار الموظفين في Arvan Cloud، وشركة تابعة مقرها في الإمارات العربية المتحدة لدورهم في تسهيل رقابة النظام الإيراني على الإنترنت في إيران.

وتعتبر Arvan Cloud شريكًا رئيسيًا لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيرانية في تطوير شبكة المعلومات الوطنية (NIN)، وهي شبكة إنترنت على مستوى البلاد تُستخدم لفصل الشعب الإيراني عن الإنترنت العالمي. تتمتع Arvan Cloud بعلاقة وثيقة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات والأمن (MOIS)، والمديرين التنفيذيين في Arvan Cloud لديهم علاقات واسعة مع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين.

واستخدمت الحكومة الإيرانية بانتظام قيود الإنترنت وخنق سرعات الإنترنت لقمع المعارضة ومراقبة ومعاقبة الإيرانيين لممارستهم حريتهم في التعبير والتجمع عبر الإنترنت وخارجه، وقصر نشر المعلومات الموثوقة حول حقوق الإنسان الفظيعة على المجتمع الدولي. الانتهاكات.

من جانبه، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض حرية التعبير وقمع المعارضة، واستدعاء الأنظمة التي تحرم مواطنيها من هذا الحق".

حيث يتم اتخاذ إجراء اليوم وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13846، الذي يصرح بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يمارسون الرقابة أو أنشطة أخرى تتعلق بإيران، بالإضافة إلى ذلك، يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ترخيصًا عامًا محدود الوقت للسماح بإنهاء المعاملات مع Arvan Cloud. يتوافق إجراء اليوم مع دعم الحكومة الأمريكية المستمر لقدرة الشعب الإيراني على الوصول بحرية إلى المعلومات سواء في وضع عدم الاتصال أو عبر الإنترنت، مثل توفير أدوات الاتصال عبر الإنترنت لشعب إيران، بما في ذلك بموجب الترخيص العام الإيراني D-2. يرجى أيضًا الاطلاع على الأسئلة الشائعة 1087 و1088 للحصول على معلومات حول توفير الخدمات السحابية للشعب الإيراني.

ولعبت شركة Navyan Abr Arvan Private Limited، المعروفة باسم Arvan Cloud، دورًا بارزًا في تطوير الحكومة الإيرانية للبنية التحتية NIN، وهي نسخة خاضعة للرقابة من الإنترنت تحت سيطرة السلطات الإيرانية.

واستجابت الحكومة للاحتجاجات التي بدأت في نهاية عام 2022 بعد وفاة محسة جينا أميني، وكذلك جولات الاحتجاجات السابقة، باضطرابات وقيود كبيرة على الإنترنت، بالإضافة إلى إغلاق شبكة الهاتف المحمول واضطرابات على غرار حظر التجول. سعى النظام الإيراني إلى نقل حركة الإنترنت المحلية إلى NIN في محاولة للتخفيف من خسارة مليارات الدولارات من النشاط الاقتصادي الذي يتكبده عندما يفرض قيودًا على الإنترنت لقمع المعارضة.