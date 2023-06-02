"حياة كريمة" تشكر مجموعة "الصافي" لتبرعها بـ400 ألف كرتونة مواد غذائية

وجهت مؤسسة “حياة كريمة” الشكر لرجل الأعمال صافي وهبة رئيس مجلس إدارة ”مجموعة الصافي“ لاستمرار دعمه للمستحقين في قوافل مبادرة "وصل الخير" و"كتف في كتف" وتوزيع ما يزيد عن ٤٠٠ ألف كرتونة من المواد الغذائية في عدد من المحافظات.

وتعتبر "حياة كريمة" مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير ٢٠١٩، بهدف تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.