"حياة كريمة" تشكر "أبو هشيمة" على مساهماته الخيرية

وجهت مؤسسة “حياة كريمة” الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة أبو هشيمة الخير" لاستمرار دعمه للمستحقين من خلال المؤسسة، في قوافل مبادرات وصل الخير وكتف في كتف وتوزيع ما يزيد عن 200 ألف كرتونة من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا.

كما شارك أبو هشيمة في مبادرة “خلّي الخير خيرين” لمساندة ودعم دور رعاية الأطفال في بنى سويف إضافة إلى تجهيز مجموعة من اليتيمات والمساهمة في زواجهن ضمن مبادرة "يدوم الفرح".

وساهم وجود مؤسسة حياة كريمة، على إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية وتسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.