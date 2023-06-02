"صرف تعويضات للمتضررين من حريق كوم أمبو" الأبرز.. أنشطة "التضامن" في أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 26 مايو وحتى 1 يونيو، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 26 مايو:

- المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" يواصل فعالياته بقرى حياة كريمة، وينتهي من تدريب 2.210 من المقبلين على الزواج على مستوى 140 قرية في محافظة.

- في إطار برنامج "سكن كريم" للأسر الأولى بالرعاية، مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا تتعاون مع جمعية الأورمان وتنتهى من تطوير 35 منزلًا بقرية الروبى بسمالوط، ومديرية شمال سيناء تحصر المنازل التي تحتاج لرفع كفاءة بالشيخ زويد بشمال سيناء.

- في إطار جهوده للتدريب والتوعية بسبل الحماية من الكوارث والمخاطر، الهلال الأحمر المصري يطلق سلسلة دوراته التدريبية على الإسعافات الأولية عن بعد عبر المنصة التعليمية.

السبت 27 مايو:

- وزيرا الزراعة والتضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع رقم "90" بالمتحف الزراعي، ويتفقدون معرض "خير بلادنا لأهالينا" لعرض المنتجات بأسعار مخفضة بمشاركة أكثر من 200 عارض.

- برنامج "وعى"، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، يطلق أولى فعاليات حملة التوعية بقضايا الأسرة بمحافظات الاقصر وقنا، ويركز على قضايا الحد من الزيادة السكانية، والتربية الأسرية الإيجابية، ومناهضة زواج الأطفال.

- للأسبوع الثانى على التوالي، استمرار فعاليات تدريب مكاتب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تطوير أداء العاملين على الكشف الوظيفي المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

الأحد 28 مايو:

- برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء، القباج تشارك في ملتقى بناة مصر 2023 تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم».. وتلقي كلمة حول الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التشييد والبناء والاستفادة من تعاونيات الإسكان.

- فى إطار تنفيذ مشروع "الخدمات الصحية للجميع"، الهلال الأحمر المصرى ينظم معسكرا للأطفال من مجتمع اللاجئين والمهاجرين ويطلق أنشطة متعددة للتوعية بالتغذية السليمة، وللدعم النفسي الاجتماعى، ولتعليم مبادئ الإسعافات الأولية.

- في إطار الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يسلم فروضاً لمتعافين جدد ممولة من بنك ناصر الاجتماعي ليصل إجمالي قروض المتعافين إلى 6 ملايين جنيه، وإجمالي التدريب المهني إلى 12,350 متعافي.

- اجتماع اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة تعديل بعض أحكام الباب الثامن من قانون الطفل، وتوصيات قوية بالتوسع في إعادة التأهيل ودعم الرقابة المجتمعية.

الاننين 29 مايو:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل مجموعة عمل مبادرة "العالم يحتاج الى أب"، واللقاء يستعرض جهود المبادرة الدولية، ويناقشان أوجه التعاون المشترك في حملة التضامن المرتقبة بشأن تعظيم دور الأب في تنمية الأسرة المصرية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تترأس الاجتماع الثانى للجنة الدائمة بعنوان "تنظيم وحوكمة توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية"، واتفاق عام حول توحيد قواعد البيانات، ورسم خرائط للفقر على مستوى المراكز، وشراكة مجتمعية للرقابة على التوزيع.

- مبادرة "لا أمية مع تكافل" تحت مظلة التضامن الاجتماعي تحتفل بمحو أمية دفعة جديدة من مستفيدى "تكافل وكرامة" بالإسكندرية، وزيادة عدد الفصول التعليمية إلى 3,600 فصل على مستوى الجمهورية وبدء تجريبي للحقيبة التعليمية التي تم استحداثها تحت مظلة البرنامج.

- بالتعاون بين التضامن الاجتماعى واللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برنامج تدريبى لتطوير قدرات الاخصائيين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية على موضوعات الاتجار بالبشر.

الثلاثاء 30 مايو:

- القباج تعلن مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة يوم 10 يونيو 2023، ويستمر التفويج حتي 21 يونيو، وتتوجه بالشكر لشركة مصر للطيران على تجهيز مكتب بمقر الوزارة لإصدار تذاكر سفر حجيج الجمعيات الأهلية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة قضايا متعددة تخص تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، والرقابة المجتمعية لأعضاء النواب، وحقوق العمالة غير المنتظمة الاجتماعية والتأمينية.

- بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعى ومؤسسة "الاخوة الإنسانية" لتجهيز مطاعم مجانية لمؤازرة الأسر الأولى بالرعاية ونشر ثقافة التعايش، بالتنسيق مع المونسنيور د. يوأنس لحظي مدير المؤسسة والسكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس.

- في إطار مبادرة "الطالب المنتج"، وحدة التضامن بجامعة الوادى الجديد تطلق عددًا من الورش التدريبية للطلاب على سبل تنمية مواردهم، وندوة عن التطوع بالشراكة مع بنك التطوع المصرى بجامعة دمنهور، والتعامل السليم مع ذوي الإعاقة بجامعة المنيا.

- في إطار مبادرة "قرية بلا عوز" تحت مظلة برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى، تسليم 2,800 مشروع إنتاجي مدر للدخل لمستفيدى تكافل وكرامة بمحافظات الغربية وسوهاج، وتنفيذ تدريبات متخصصة للمستفيدين قبل استلام المشروعات.

- تحت مظلة برنامج "تكافل وكرامة"، التضامن الاجتماعى تتعاون مع الصحة والسكان في ندوة تنسيقية لمناقشة مؤشرات الأداء بمحور "المشروطية الصحية" بالبرنامج، وسبل تعزيز آليات التنسيق بين الوزارتين لصالح الرعاية الصحية للأطفال والصحة الإنجابية للنساء.

الأربعاء 31 مايو:

- التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف 40 ألف جنيه بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتعويض المتضررين من حريق عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد بكوم أمبو بمحافظة أسوان.

- التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي وتدريب السيدات على إدارة المشروعات الاقتصادية والتثقيف المالي في محافظات المنيا وقنا والأقصر.

- جهود مستمرة لمتطوعى الهلال الأحمر المصري فى توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الإغاثية والطبية الطارئة للنازحين عبر معبري ارقين وقسطل علي الحدود المصرية السودانية وخدمات دعم نفسى واجتماعى للاطفال.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتقدم بالتهنئة لاساتذة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق، وتؤكد على تقديرها لدور البحوث في دعم السياسات الاجتماعية وفي التنمية.

- اجتماع تنسيقى للجنة الوطنية للتربية الأسرية الإيجابية لوضع الأطر التنسيقية لإطلاق الحملة القومية للتربية الإيجابية خلال يونيو الجارى.

- القباج تستعرض تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الأول من العام الجاري، وتعلن عن تعامل فريق التدخل السريع مع 1.152 حالة، ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والغربية وبورسعيد تتصدر قائمة التدخلات.



الخميس 1يونيو:

- القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمركز النسور لذوى الهمم، وتوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ووزيرة التضامن تعلن عن سعادتها بالتوسع في مراكز التأهيل الشامل على مستوى الجمهورية وتشريفها بالتعاون مع القوات الجوية.

- انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية بسلطنة عمان تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.. والتضامن الاجتماعي تشارك في المعرض في إطار جهود التوسع في تسويق المنتجات الحرفية خارج مصر وتكثيف التعاون مع الاشقاء العرب.

- بناءً على تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء، التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان يتعاونان بشأن إنشاء سوق تجزئة مؤمن بمدينة كوم أمبو على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد ومنع تكرار حوادث الحريق.

- وزارة التضامن الاجتماعي تنفي ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.moss.gov.eg.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يحصد المركز الثالث "الفئة المؤسسية" بجائزة الجاهزية للمستقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣، الممنوحة من القيادة العامة لشرطة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن محور الجرائم المستقبلية غير التقليدية .

- في إطار الاحتفال باليوم العالمى للامتناع عن تعاطى التبغ، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والكاتدرائية المرقسية بالعباسية يطلقان برنامجًا وقائيًا لحماية الشباب في الكنائس من الوقوع في براثن الإدمان.