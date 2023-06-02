الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عصام الشوالى معلقًا على مباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

عصام الشوالي
عصام الشوالي

استقرت شبكة «بي إن سبورتس»، القطرية، على هوية المعلق الذي سيتولي التعليق على مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022/ 2023).

وأسندت «بي إن سبورتس»، مهمة التعليق على مباراة الأهلي والوداد للمعلق التونسي عصام الشوالي.

وتلجأ الشبكة القطرية دائمًا لإسناد مهمة التعليق على المباريات التي يكون طرفاها فريقين عربيين لمعلق محايد.

وتعد شبكة «إن سبورتس» هي الناقل الحصري لمسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي والوداد في الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا

وسيستضيف الأهلي نظيره الوداد يوم الرابع من يونيو في تمام التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

بينما سيستقبل الوداد ضيفه الأهلي في لقاء إياب الدور النهائي، المقرر له يوم الحادي عشر من يونيو، في تمام الحادية عشرة مساءً على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء. 

وسيدير الليبي معتز الشلماني، مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد، بينما سيتولي الإثيوبي بامالاك تسيما، مهمة إدارة مواجهة الإياب.

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