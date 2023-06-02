خبير: الحوادث انخفضت بنسب تصل إلى 40% بعد تدشين شبكة الطرق

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن الحوادث قلّت بنسب تتراوح من 25% إلى 40% بسبب ما تم من مشروعات قومية للطرق سواء داخل أو خارج المدن.

وأضاف مهدي خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا في إقليم القاهرة الكبرى محور الفريق كامل عامر بالجيزة، ومحور العصار ومحور جيهان السادات، كما تم تطوير كورنيش المقطم وغيره من المحاور التي سهلت حياة الناس".

أستاذ هندسة طرق: الوصول لأي منطقة أصبح أكثر سهولة بعد ثورة 30 يونيو

وأشار إلى أن الوصول لأي منطقة أصبح أكثر سهولة بعد ثورة 30 يونيو بسبب شبكة الطرق، كما أن الدولة قدمت ملحمة من العمل المستمر في قطاعات النقل الأخرى.

وتابع: "الدراسات التي تم إجراؤها بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية قالت إن إقليم القاهرة الكبرى سيتحول إلى جراج كبير إذا لم يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات السريعة، وكانت لدينا مشكلة على مستوى الاختناقات المرورية، ولكن جرى توسعة بعض المحاور وإنشاء محاور أخرى وهو ما أدى إلى انسيابية مرورية شديدة".