الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الحوادث انخفضت بنسب تصل إلى 40% بعد تدشين شبكة الطرق

شبكة الطرق
شبكة الطرق

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن الحوادث قلّت بنسب تتراوح من 25% إلى 40% بسبب ما تم من مشروعات قومية للطرق سواء داخل أو خارج المدن. 

وأضاف مهدي خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "لدينا في إقليم القاهرة الكبرى محور الفريق كامل عامر بالجيزة، ومحور العصار ومحور جيهان السادات، كما تم تطوير كورنيش المقطم وغيره من المحاور التي سهلت حياة الناس".

أستاذ هندسة طرق: الوصول لأي منطقة أصبح أكثر سهولة بعد ثورة 30 يونيو

وأشار إلى أن الوصول لأي منطقة أصبح أكثر سهولة بعد ثورة 30 يونيو بسبب شبكة الطرق، كما أن الدولة قدمت ملحمة من العمل المستمر في قطاعات النقل الأخرى.

وتابع: "الدراسات التي تم إجراؤها بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية قالت إن إقليم القاهرة الكبرى سيتحول إلى جراج كبير إذا لم يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات السريعة، وكانت لدينا مشكلة على مستوى الاختناقات المرورية، ولكن جرى توسعة بعض المحاور وإنشاء محاور أخرى وهو ما أدى إلى انسيابية مرورية شديدة".

إنشاء شبكة الطرق شبكة الطرق الدكتور حسن مهدي برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر مشروعات الطرق

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

بسبب العاصفة الترابية.. مصرع سيدة سقط عليها جزء من سور منزلها بفايد

إزالة 126 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية

خلال اجتماع أصدقاء تجمع بريكس.. شكرى: دور مصر مستمر لتعزيز مصالح الدول النامية

وزير الخارجية الأمريكى: الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس