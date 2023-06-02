مصرع مسن وإصابة نجله عقب سقوط شجرة على منزلهما بالمنوفية

لقي مسن بالمعاش مصرعه وأصيب نجلة بالصف الثاني الثانوي، عقب سقوط شجرة على منزلهما بسبب الطقس السيئ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الفور، تم نقلهما إلى مستشفى الشهداء المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بورود بلاغ بسقوط شجرة على منزل مواطن بإحدى قرى المركز، مما تسبب في وفاته وإصابة نجله إصابة بالغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء، بقيادة المقدم مصطفى داود، رئيس المباحث، والذي تبيّن له سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح أدت إلى انهيار منزل بدائرة المركز، ووفاة صاحب المنزل ويُدعى "محروس، م، ا" ويبلغ من العمر 73 عامًا بالمعاش وإصابة نجله "محمد، م،م، ا" طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وتم نقل المصاب المتوفي للمستشفى واتخاذ اللازم.

وينتظر أهالي المتوفي معاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح دفن الجثمان لدفنه بمقابر العائلة، كما يتلقى الطالب المصاب الرعاية الطبية بالمستشفى.