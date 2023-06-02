الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليوم.. البرلمان التركي الجديد يبدأ عمله بشكل رسمي بحضور أردوغان

أردوغان
أردوغان

من المقرر أن يبدأ البرلمان التركي، اليوم الجمعة، عمله بشكل رسمي، وهو البرلمان الثامن والعشرون للجمهورية التركية.

وستبدأ الفعاليات الرسمية، ظهراليوم الجمعة، أمام نصب مصطفى كمال أتاتورك، في الساحة الرئيسية للبرلمان التركي، بتسليم رئيس البرلمان السابق، مصطفى شينتوب، رئاسة البرلمان، مؤقتا، لأكبر أعضاء البرلمان الجديد سنا، وهو دولت باهتشيلي، رئيس حزب الحركة القومية اليميني، وفقا لموقع تركيا الان.

كما سيرأس أكبر الأعضاء سنا، الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، عند الساعة الثانية من ظهر اليوم، والتي يؤدي فيها أعضاء البرلمان التركي الجدد، اليمين الدستورية.

ويحضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فعالية أداء اليمين للنواب الجدد، من المنصة المرتفعة في القاعة العامة للبرلمان التركي.

ويتكون البرلمان التركي من 600 عضو، وفي الانتخابات التي جرت في 14 مايو الماضي، وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في الإنتخابات الأخيرة، على 268 مقعدا، وفيما حصل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة الذي يرأسه كمال كيليتشدار أوغلو على 169 مقعدا، وحزب الخير القومي المعارض على 43 مقعدا، وحزب الحركة القومية على 50 مقعدا، فيما حصل حزب الرفاه من جديد على 5 مقاعد، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4 مقاعد.

والأحد الماضي، أعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقال ينار في مؤتمر صحفي، إن إردوغان حصل على 52.14 في المائة من الأصوات مقابل 47.86 في المائة لمنافسه كمال كليتشدار أوغلو، بعد فرز 99.43 في المائة من الأصوات.

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