تقارير: رافائيل لياو يمدد عقده مع ميلان الإيطالي اليوم

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن النجم البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم إي سي ميلان الإيطالي، حسم نهائيًا موقفه من البقاء مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن لياو، حسم أمره بالبقاء مع "روسونيري"، حيث من المقرر أن يجدد المهاجم البرتغالي الشاب، عقده ميلان، اليوم، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وسينتهي العقد السابق للنجم البرتغالي مع ميلان، بنهاية موسم 2023-2024.

وأوضحت وسائل الإعلام الإيطالية، أن لياو، سيمدد عقده مع ميلان، حتي عام 2028، مشيرة إلى أنه تم تحديده بخمسة ملايين يورو لكل موسم، بالإضافة إلى المكافآت، على أن الشرط الجزائي في العقد بقيمة 175 مليون يورو.

وقدم لياو، مستويات رائعة مع ميلان، خلال الموسم الحالي، حيث قاده للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم البرتغالي البالغ من العمر 23 عامًا مع ميلان في 47 مباراة (في كافة المنافسات)، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 15 تمريرة حاسمة.