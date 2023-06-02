الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سودانى سقط من عقار فى أسوان

جثة
جثة

لقي شخص سوداني الجنسية مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية فى ظروف غامضة، وذلك بمنطقة الصداقة الجديدة فى أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الجهات الأمنية فى أسوان إخطارًا يفيد بلفظ شخص سوداني الجنسية أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية فى ظروف غامضة، وذلك بمنطقة الصداقة الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحرى حول الأسباب وراءها.

وتمت إجراءات إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجار عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة، وكتابة تقرير مفصل عن حالة الجثة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

الصداقة الجديدة أسوان سقوط شخص جثة مشرحة الجهات الامنية سوداني الجنسية

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