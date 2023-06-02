الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح أول معرض للفن التشكيلى باستخدام الذكاء الاصطناعى الإثنين المقبل

النفايات البلاستيكية
النفايات البلاستيكية

يفتتح رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمي، في الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين المقبل، معرضا للفن التشكيلي يضم حوالي 25 لوحة فنية، بعنوان "لا للنفايات البلاستيكية"، تمت صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي وهي المرة الأولى التي تدخل فيها برامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي.

وقال الدكتور نبيل حلمي، في تصريح اليوم الجمعة، إن المعرض تنظمه مكتبة مصر الجديدة، إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق يوم 5 يونيو من كل عام.

وأضاف أن هذا المعرض يعد أول معرض فني تشكيلي باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، حيث استخدم الفنان أحمد بيرو في لوحاته التيمة العالمية لليوم العالمي للبيئة؛ وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي في اليوم العالمي بحظر إنتاج واستخدام البلاستيك.

وأوضح أن المعرض رسالة تطلقها جمعية مصر الجديدة، من خلال معرض الفنان الكبير أحمد بيرو بأعماله الفنية، بأهمية استخدام النفايات البلاستيك وإعادة تدويرها والحد من انتشارها؛ حيث قام الفنان بجمع النفايات البلاستيك بجميع أشكالها من أغطية القنينة والأكياس البلاستيك وألعاب بلاستيك وإعادة صياغتها داخل أعمال فنية تحث على الاهتمام بالبيئة داخل إطار عمل فني.

استخدام الذكاء الاصطناعي استخدام النفايات استخدام البلاستيك الدكتور نبيل حلمى الذكاء الاصطناعي المنصات الثقافية اليوم العالمي للبيئة بمكتبة مصر الجديدة

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