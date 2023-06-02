الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ هندسة طرق: زيادة نصيب الصعيد من التنمية بسبب محاور النقل

جريدة الدستور

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل من القطاعات الخدمية التي تدعم مشروعات التنمية المستدامة.

وأضاف مهدي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك طفرة حدثت في قطاع الطرق وتم تدشين المشروع القومي للطرق الذي ساهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها.

كما أشار إلى أن كل محافظات الجمهورية أصبح لها ظهير تنموي بعد ثورة 30 يونيو، بسبب شبكة المواصلات، وبالتالي أصبحت المحافظات ومنها محافظات صعيد مصر مستقلة بذاتها، وليست طاردة للسكان كما كان موجودًا في العقود الماضية.

وتابع: "في الماضي كان أهالي الصعيد يذهبون إلى المدن الكبرى بحثًا عن التعليم والصحة وفرص عمل أفضل، ولكن حظها من التنمية الآن أصبح مثل المحافظات الكبرى بسبب محاور النقل التي تم إنشاؤها". 

وأردف: "محاور النقل هي شرايين الحياة تؤدي إلى دعم مشروعات تنموية حقيقية، والدولة بدأت تهتم بقطاع النقل حتى تدشن مشروعات تنمية حقيقية وبدأنا بالمشروع القومي للطرق الذي ساهم في إنشاء محاور طولية وعرضية بلغ إجماليها ما يقرب من 7 آلاف كم بما عليها من كباري وأنفاق".

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