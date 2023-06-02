الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأسبوع المقبل.. 61 ألف سائح يصلون مرسى علم عبر 120 رحلة طيران

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، بداية من غد السبت وحتي نهاية الأسبوع المقبل، لاستقبال 120 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية مختلفة، تُقل على متنها 61 ألف سائح من جنسيات متعددة، للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر وطقسها المميز، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بإنهاء الإجراءات للسياح منذ وصولهم المطار وحتي دخولهم فنادق الإقامة.

وكشفت جداول الوصول لرحلات الطيران بمطار مرسي علم الدولي؛ أن الرحلات الوافدة سوف تصل من 13 دولة اوربية، وهم ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسلوفاكيا والنمسا، حيث تأتي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا بين الأكثر وصولًا حيث يصل منها آلاف من السياح يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة .

وتشهد فنادق مرسي علم السياحية اقبالًا كبيرًا وارتفاعًا في نسب الاشغال خاصة من ارتفاع وصول السياحة الداخلية من المصريين، حيث سجل عدد من الفنادق نسب إشغال وصلت لـ75 %.

من جانبه قال عصام علي الخبير السياحي، أن القطاع السياحي بالبحر الأحمر، يشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، لافتًا الي أنذلك يعكس انتعاش القطاع وجهود العاملين بالقطاع والقائمين عليه للعودة بهِ لسابق عهدة، مؤكدًا أن نسب الاشغال بالفنادق وصلت نسب الاشغال بها الي 75 % وهناك نسب متفاوتة بين الفنادق.

وأضاف الخبير السياحي لـ"الدستور"، أن هناك آمال وتوقعات كبيرة بارتفاع الاقبال علي المنتجعات السياحية خلال الموسم السياحي الصيفي ومع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، من خلال عدد من الإجراءات التجهيزية، والتي من شأنها المساهمة في جذب اكبر عدد من السياح من جنسيات مختلفة.

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