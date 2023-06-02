"أصوات لا تنسي".. أمسية موسيقية ثقافية فى مركز الجزويت الثقافى

"أصوات لا تنسي"، عنوان أمسية موسيقية ثقافية في مركز الجزويت الثقافي، حيث يحل المؤرخ الموسيقي الشاب الباحث محب جميل، في ضيافة المركز لمناقشة وتوقيع كتابيه: "محمد عبد المطلب .. سلطان الغناء"، وكتاب "محمد قنديل .. 3 سلامات".

وتعقد الأمسية في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 15 يونيو الجاري، بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ويناقش الكتابين الكاتب كريم جمال.

و"محب جميل"، كاتب وشاعر مصري، درس الصحافة بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية قبل أن يدرس الترجمة بكلية التعليم المستمر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كتب في العديد من الصحف والدوريات المصرية والعربية عن الأدب والموسيقى والسينما والفن التشكيلي ترجمة مجموعة من مقالاته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.شارك في مجموعة من الأفلام الوثائقية حول نجوم الغناء والموسيقى في النصف الأول من القرن العشرين.

وسبق وصدر للكاتب محب جميل، العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: “ترميم لوجوه محفورة” مجموعة شعرية عام 2014. “فتحية أحمد مطربة القطرين .. سيرة فنية” عام 2017 . وضمن مطبوعات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صدر له كتاب بعنوان "40 كتاب تذكاري عام 2018.

كتاب "صالح عبد الحي فارس الطرب .. سيرة فنية" 2019، كتاب "محمد عبد المطلب سلطان الغناء سيرة فنية" 2020 ، كتاب "سحر المغني مقالات مجمعة" 2021، كتاب "محمود درويش .. اسمي العلني والسري" حوارات مختارة 1971 ــ 1982 حوارات مبكرة من حياته وصدر في العام الماضي 2022.

وفي مطلع العام الجاري وبالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صدر له كتابه الأحدث محمد قنديل 3 سلامات سيرة فنية، كما شارك في كتاب جماعي عن المطرية "فيروز" عن مؤسسة الفكر العربي ببيروت.

يشار إلى أن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، أسسها الآباء اليسوعيين في العام 1953، أهدافها الأساسية قائمة علي التكوين الإنساني ــ خاصة للشباب ــ الذين يريدون الإسهام بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع.