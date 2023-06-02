الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أصوات لا تنسي".. أمسية موسيقية ثقافية فى مركز الجزويت الثقافى

مركز الجزويت الثقافى
مركز الجزويت الثقافى

"أصوات لا تنسي"، عنوان أمسية موسيقية ثقافية في مركز الجزويت الثقافي، حيث يحل المؤرخ الموسيقي الشاب الباحث محب جميل، في ضيافة المركز لمناقشة وتوقيع كتابيه: "محمد عبد المطلب .. سلطان الغناء"، وكتاب "محمد قنديل .. 3 سلامات". 

وتعقد الأمسية في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 15 يونيو الجاري، بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ويناقش الكتابين الكاتب كريم جمال.

و"محب جميل"، كاتب وشاعر مصري، درس الصحافة بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية قبل أن يدرس الترجمة بكلية التعليم المستمر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كتب في العديد من الصحف والدوريات المصرية والعربية عن الأدب والموسيقى والسينما والفن التشكيلي ترجمة مجموعة من مقالاته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.شارك في مجموعة من الأفلام الوثائقية حول نجوم الغناء والموسيقى في النصف الأول من القرن العشرين.

وسبق وصدر للكاتب محب جميل، العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: “ترميم لوجوه محفورة” مجموعة شعرية عام 2014. “فتحية أحمد مطربة القطرين .. سيرة فنية” عام 2017 . وضمن مطبوعات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صدر له كتاب بعنوان "40 كتاب تذكاري عام 2018.

 كتاب "صالح عبد الحي فارس الطرب .. سيرة فنية" 2019، كتاب "محمد عبد المطلب سلطان الغناء سيرة فنية" 2020 ، كتاب "سحر المغني مقالات مجمعة" 2021، كتاب "محمود درويش .. اسمي العلني والسري" حوارات مختارة 1971 ــ 1982 حوارات مبكرة من حياته وصدر في العام الماضي 2022.

وفي مطلع العام الجاري وبالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صدر له كتابه الأحدث محمد قنديل 3 سلامات سيرة فنية، كما شارك في كتاب جماعي عن المطرية "فيروز" عن مؤسسة الفكر العربي ببيروت.

يشار إلى أن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، أسسها الآباء اليسوعيين في العام 1953، أهدافها الأساسية قائمة علي التكوين الإنساني ــ خاصة للشباب ــ الذين يريدون الإسهام بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع.

أصوات لا تنسي أمسية موسيقية ثقافية في مركز الجزويت الثقافي الباحث محب جميل نجوم الغناء والموسيقى

مواد متعلقة

"بردية المهاجر" و"حقول الهمهمة" على طاولة مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 2-6-2023

آخرهم آل باتشينو.. نجوم عالميون تزوجوا وارتبطوا بفتيات عربيات

نتائج مباريات نصف نهائى بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والسيدات

سعر الدولار واليورو اليوم فى مصر الجمعة 2-6-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية