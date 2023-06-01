الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل العدوي: مصر بوابة لقطاعات متعددة في مجال الرعاية الصحية

عادل العدوي
عادل العدوي

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس القطاع العلمي بالمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، إن هذا المؤتمر هدفه إيجاد حلول للمشكلات الصحية التي استقرت في القارة الإفريقية منذ سنوات عدة، خاصة وأن الأمراض المعدية تحدث بنسبة 80% في القارة الإفريقية، إضافة إلى ارتفاع نسب الوفيات بهذه القارة السمراء.

التعاون المصري الإفريقي

وأكد الدكتور عادل العدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط أواصر التعاون مع الدول الإفريقية لتعزيز حركة التبادل المعلوماتي والتقني الطبي، وبعد أزمة كورونا حرصت الدولة المصرية على إعداد المؤتمر الطبي الإفريقي، وبالفعل بعد نجاح النسخة الأولى من المؤتمر تم إصدار قرار بتكرار هذا الحدث سنوياً.

إدارة أزمة كورونا بنجاح

وتابع: "مصر بوابة لقطاعات متعددة في مجال الرعاية الصحية، خاصة وأن الدولة المصرية استطاعت النجاح بجدارة في إدارة ملف أزمة كورونا".

عادل العدوى وزير الصحة الأسبق المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني مساء دى ام سى دي ام سي

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