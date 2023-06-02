الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حفيدة السادات.. من موظفة بالبنك الدولى لشيف على قناة cbc سفرة

نورا السادات
نورا السادات

كشفت الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج "عمايل إيديا"، على فضائية cbc  سفرة، صلة القرابة التي تجمعها بالرئيس الراحل أنور السادات، وتفاصيل بدايتها بالقناة وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لتدشينها.

 

وقالت “نورا”، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إن الرئيس الراحل أنور السادات هو عم والدها وبمثابة جدها، مشيرة إلى أنها كانت تعمل في البنك الدولي.

 

وتابعت، أنها درست علم نفس في أمريكا، وأثناء تواجدها هناك عرضت على ولدها فكرة دراسة الطبخ، ولكنه رفض الأمر الذي اضطرها للدراسة من مصروفها الشخصي وكانت مفاجأة لوالدها.

 

بدايتها مع قناة cbc  سفرة

وأشارت إلى أنها كان لها إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك"، وكانت تقدم وصفات عليها، وفوجئت باتصال من قناة cbc سفرة، للعمل معهم بالقناة وظنت أن الأمر مزاح وأغلقت الهتف في وجههم لتفاجئ أن الأمر حقيقي، ووالدها رفض وقتها قائلًا: "انسي ابقى معلمك كل التعليم ده علشان تقفي في المطبخ"، ولكنها استطاعت اقناعه بالنهاية، مشيرة إلى أن الجميع بلقناة يعملون كأسرة واحدة.

نورا السادات Cbc سفرة انور السادات البنك الدولي بدايتها بالقناة

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